Кабинет Министров установил обязательность психиатрического осмотра граждан, принимаемых на дипломатическую службу, по приказу Министерства иностранных дел. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании, передают Українські Новини.

Согласно постановлению, лица, принимаемые на работу в систему органов дипломатической службы, проходят психиатрический осмотр по приказу МИДа.

В пояснительной записке к документу сказано, он разработан МИДом для урегулирования проверки наличия психиатрических противопоказаний во время устройства на работу в органы дипломатической службы в связи с повышенной психоэмоциональной нагрузкой на работников дипслужбы, в частности во время долгосрочных командировок, особенно в государства с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью.

В пояснительной записке отмечается, что согласно закону «О дипломатической службе» в числе обязательных условий направления работников системы органов дипломатической службы в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

Отмечается, что принятие постановления позволит повысить эффективность добора персонала для органов дипслужбы.

Напомним, в Украине официально заступил на службу министерский кот.