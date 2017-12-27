В Министерство иностранных дел Украины приняли на дипломатическую службу кота. Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в Twitter.

«Только что назначен новый посол, и он уже на посту. Знакомьтесь – Амбассадор. Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Безвозмездно», - написал дипломат.

Щойно призначено нового Посла 🇺🇦 і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) 26 декабря 2017 г.



