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В Министерство иностранных дел Украины приняли на дипломатическую службу кота. Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев в Twitter.

«Только что назначен новый посол, и он уже на посту. Знакомьтесь – Амбассадор. Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Безвозмездно», - написал дипломат.

 


 

 
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