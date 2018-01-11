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Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявляет, что материалы дела не совпадают с показаниями подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского.

Об этом она сказала на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Материалы не совпадают с тем, что он (Россошанский) говорит. Моя мать боролась в первую очередь за правду, а не с Россошанскими», - заявила дочь правозащитницы.

Она уверяет, что следствие открыло стороне защиты только 10-15% материалов дела.

Адвокаты Анастасии Ноздровской требуют от прокуратуры предоставить доступ ко всем материалам уголовного производства.

При этом дочь убитой благодарит Президента Петра Порошенко за внимание к ее трагедии, но считает, что правоохранители обманули главу государства относительно подозреваемого лица.

Адвокаты Анастасии также считают, что с собранной доказательной базой суд может вынести оправдательный приговор Юрию Россошанскому.

Напомним, Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января ее  тело  нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.

9 января подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского арестовали на 60 суток без права внесения залога. Он согласился с предъявленным подозрением. 

Результаты экспертизы обнаружили ДНК Россошанского на теле Ноздровской. 
ForUm

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