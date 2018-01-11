Корреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Пакшин сообщил, что его не пустили в Украину, куда он прилетел из Стамбула.

«Я прилетел сюда из Стамбула, но на приграничном контроле мне запретили въезжать в страну», — рассказал Пакшин по телефону в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, после собеседования ему выдали решение о недопуске в страну, в качестве причины указав, что он не может «подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины».

«Но на самом деле цель самая простая — туристическая, я приехал сюда всего лишь на одни сутки, и у меня на руках были обратные билеты, которые, кстати, сгорели, потому что воспользоваться ими без паспорта я не могу, к тому же они из другого аэропорта», — добавил корреспондент.

Он сказал, что когда сотрудники приграничного контроля узнали его место работы, было «очень много вопросов». Именно с этим Пакшин и связывает основную цель его недопуска в страну. «Хочу также отметить, что здесь достаточно много людей с российскими паспортами, которых вот так же разворачивают, у всех снимают паспорта и держат в накопителе для последующей депортации. Причины чаще всего формальные, к примеру, здесь молодой человек есть, которому сказали… что у него недостаточно наличных денег, хотя все мы понимаем, что сейчас 21 век и все пользуются картами», — добавил сотрудник ВГТРК.