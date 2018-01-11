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 Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование дела, в котором бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий является подозреваемым по ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366, и ч.3 ст.358 (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве отметили, что в соответствии с требованиями статьи 290 УПК Украины подозреваемый имеет право на доступ к материалам досудебного расследования как лично, так и с помощью защитников.

В связи с этим ему необходимо прибыть 18 января 2018 в 11:30 по адресу: Киев, ул. Борисоглебская, 18, кабинет №527 для ознакомления с материалами уголовного производства.

Напомним, беглый экс-министр Эдуард Ставицкий скрывается от украинского правосудия в Израиле, у него есть паспорт на имя Натана Розенберга.

В Украине ему инкриминируют незаконное присвоение, растрату госсобственности путем злоупотребления властью, совершенную в отношении особо крупной суммы. При обыске его мест проживания правоохранители изъяли 4,8 млн долл. и 42 кг золота.

 
ForUm

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