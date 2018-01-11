Незаконное строительство на Мичурина, 44 остановлено. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции соответствующего строительства, на которое он пригласил прокурора Киева Романа Говду и руководителя главного управления Национальной полиции столицы Андрея Крищенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сейчас мы находимся на Печерске, где стоимость земли едва ли не самая высокая в Украине. Здесь возникла конфликтная ситуация, потому что строительство ведется без каких-либо разрешительных документов. И я благодарен, что общественность обратилась к нам, сообщила об этом объекте. Застройщик должен безотлагательно остановить это строительство», - сказал столичный голова.

Он отметил, что была проведена проверка, которая подтвердила отсутствие необходимых разрешений, строительных условий, проекта, документов на землю и согласований городской власти.

«Здесь началось строительство и вызвало возмущение у общественности, у местных жителей. Мы выехали на место. Я пригласил руководителя Киевской полиции и прокурора столицы, чтобы они увидели это строительство и взяли ситуацию под личный контроль. Мы должны действовать исключительно в правовом поле, чтобы таких хаотических застроек не было. Поэтому у меня просьба к прокуратуре и полиции в соответствии с их обязанностей выполнить мое обращение по изучению этого вопроса и прекращения строительства. Забор будет демонтирован. Строительство - прекращено. И мы ждем от правоохранительных органов выводов относительно этого строительства. Такой строительной анархии в столице не должно быть», - подчеркнул городской голова.

Кроме того, отметил Кличко, к безответственным застройщикам должны быть применены соответствующие правовые меры, чтобы прекратить хаотичную застройку столицы. «Любое строительство должно быть согласовано в соответствии с законом. А те, кто нарушают закон, должны по закону и отвечать», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что никаких исключений не должно быть, несмотря на финансовые рычаги или политические связи застройщиков.

В свою очередь представитель застройщика в присутствии прокурора Киева и главы столичной полиции сказал о прекращении строительства.

Мэр Киева также поручил представителям столичного благоустройства обеспечить демонтаж забора вокруг этого строительства. Демонтаж начали сразу после инспекции.

Напомним, сегодня на месте скандального строительства на земельном участке по ул. Мичурина, 44 произошло столкновение между активистами и представители застройщика.