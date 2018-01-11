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Правительство во время заседания 11 января приняло постановление «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год», в которой учтены предусмотренные государственным бюджетом объем ассигнований на финансирование пенсионных программ в сумме 139 млрд 313,4 млн гривен, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Отмечается, что предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 353 млрд 628,6 млн гривен. Общий объем расходной части - в сумме 345 млрд 811,7 млн гривен. Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год является сбалансированным.

«Постановление Кабинета Министров Украины направлено на обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты пенсий и денежной помощи, реализацию законодательных актов в части улучшения пенсионного обеспечения граждан и организации работы пенсионной системы», – сказано в сообщении.
ForUm

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