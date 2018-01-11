Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

«РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал Толстой. - Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения [ее] регламента». «Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации», - подчеркнул он, сообщает ТАСС.

Комментируя возможность приглашения в Москву членов президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы, зампредседателя Госдумы пояснил, что «это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии». Ранее о вероятности такого приглашения говорил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия и представители страсбургской ассамблеи все время находятся в диалоге, подтвердил Толстой. Однако «встречаться просто ради того, чтобы встречаться, это неправильно», уверен он.

«Мы все-таки пытаемся убедить лидеров политических групп, работников секретариата ПАСЕ и так далее в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации», - указал вице-спикер. По его словам, многие относятся к этому с пониманием и соглашаются с этим.

«Мы видим усилия Ягланда и доклад Николетти, который призывает гармонизировать состав двух органов Совета Европы - Комитета министров и Парламентской ассамблеи», - отметил он. «Посмотрим, во что это выльется конкретно, это будет понятно только после того, как в январе пройдет сессия», - заключил Толстой.

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что принятая резолюция еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Он также сообщил, что Украине и партнерам удалось сорватьсоздание в ПАСЕ рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России.