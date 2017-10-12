Украине и партнерам удалось сорвать создание в Парламентской ассамблее Совета Европы рабочей группы, которая должна была искать пути реформы СЕ, обеспечивающей возвращение России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Украина наносит ответный удар. В продолжение вчерашней драмы с докладом Николетти и возвращением России в ПАСЕ… Доклад предусматривал проведение заседания Общего комитета ПАСЕ и Комитета министров (КМСЕ). Это когда послы заседают вместе с депутатами. На нем должны были принять решение о создании рабочей группы, которая фактически должна была искать пути реформы СЕ под возвращение России», – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что по сценарию адвокатов России даже факт создания рабочей группы должен был стать сигналом Москве и всем, кто еще не определился в СЕ: «мы готовы договариваться, ищем решения».

«Как только это заседание завершилось. Позиция правительства Украины: нет никаких условий для возвращения России, не нужно создавать никаких рабочих групп, диалог между Комитетом министров и Ассамблеей может продолжаться только в имеющихся форматах. Наши партнеры были более дипломатичными, но тоже не поддержали создание группы. Посол России и некоторые другие послы выступили за создание группы. Вместе с партнерами мы эту инициативу завалили», – подчеркнул он.

По словам Кулебы, рабочая группа создана не будет. «Каждый орган продолжит дискуссии автономно, председатель ПАСЕ будет вести двусторонний диалог с головой КМСЕ, а в январе 2018 соберемся на очередное заседание Совместного комитета. Картинка для адвокатов России испортилась. Но они, конечно, продолжат прорываться как в анекдоте - хоть тушкой, хоть статуэткой. Повторяю написанное вчера: нас бьют, мы бьем. Игра продолжается. Keep calm», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.

Однако, по мнению Кулебы, принятая резолюция еще не гарантирует возвращение РФ в ПАСЕ.

Как известно, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Кулеба считает, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.