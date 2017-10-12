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Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, которая имеет целью снятие политических санкций с делегации Российской Федерации, еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Одобрение доклада Николетти, о котором так много шума, это удар, а не нокдаун. Keep calm. Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возврата нет. Красная линия – январь 2018. Все, что будет происходить с этим, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозврата. Все зависит от кучи факторов», - написал он в Facebook.

Кулеба подчеркнул, что Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян в ПАСЕ.

«Хотя нас склоняют. Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев – какая ваша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти. Эта правка принята вопреки оппонентам», - подчеркнул постпред Украины.

Он также акцентировал на важности объединения общества и государства в борьбе за Крым.

«Общество должно определиться: мы стоим вместе стеной за Крым? Тогда готовьтесь к борьбе и давайте бороться вместе. Если государство и общество разъединят, нас победят», - считает Кулеба.

Он отметил, что визит Президента Порошенко в ПАСЕ навредил сценарию русофилов и нивелировал выступление Зеемана (президента Чехии, который предложил Украине компенсацию за Крым, - ред).

Как сообщал ForUm, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, которая может создать условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации.  

Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.  
 
ForUm

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