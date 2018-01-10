Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в оккупированном Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.



Минобороны России сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

«Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Украина усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет.

«Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание «случайностей», в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях», — отметил собеседник агентства.