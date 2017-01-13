Россия разместила в оккупированном Крыму зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 «Триумф», сообщают РИА Новости.

«Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 «Триумф» в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ «Кавказ-2016» состоялись тренировочные пуски ракет», — говорится в сообщении.

С-400 «Триумф» — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.