Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили отказался предоставлять правоохранителям образцы своей речи для экспертизы записей «разговоров с Курченко». Об этом в интервью «5 каналу» заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Мы вскоре собираемся обнародовать экспертизу пленок, но он никоим образом не способствует объективному расследованию, поскольку несколько раз отверг наши ходатайства предоставить образцы своей речи», - подчеркнул он.

По словам Енина, в первую очередь правоохранители расследуют финансирование акций протеста в поддержку Саакашвили.

«На сегодняшний день мы ориентированы на максимально четкое соблюдение норм процессуального закона. Именно поэтому использование существующих правовых норм и принципов дает определенную свободу маневра Саакашвили. Для него главное – не переиграть на демократии существующей правовой системы в Украине, поскольку каждое его действие в последнее время лишь расширяет маневр для правоохранителей. Будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или какие-то другие опции – они только расширяются. Особенно после «Октябрьского», когда Саакашвили призвал штурмовать здание, затем его соратники сделали это физически. Можно сказать, что этим своим действием он совершил «акт №2». На первом этапе мы говорим о получении им финансирование из-за рубежа», - отметил замгенпрокурора.