По состоянию на 9 января 2018 в Киеве зарегистрировано 54 случая кори, из них 43 – среди детей. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

По предварительным данным почти все больные были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы.

С эпидемиологического анамнеза установлено, что более 20 больных с 22 по 30 декабря 2017 посещали цирк «Кобзов», среди работников которого 26 декабря зарегистрирован случай кори.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с Подольской районной государственной администрацией и госучреждением «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» провели эпидемиологическое расследование цирка «Кобзов».

Ситуация находится под контролем Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в 2017 году зарегистрировано 5 вспышек кори, 4 из которых - среди представителей цыганской национальности (заболело 34 человека, в том числе 32 ребенка). С начала 2018 интенсивность эпидемического процесса значительно возросла.