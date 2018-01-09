С января 2018 года тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика.

Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Наибольший рост цен на электроэнергию произошел в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более чем на 10%.

Меньше всего повышение тарифов затронуло Сумскую, Луганскую, Ривненскую и Житомирскую области, сообщает «Экономическая правда».

Напомним, в 2018 году Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг повысит стоимость электроэнергии почти на 16%.

Повышение пройдет в два этапа. Так, с 1 января повышается оптово-рыночная цена на 9,5%. С 1 апреля она вырастет еще на 6,1%.