Около 40% фотовольтаического оборудования для индивидуальных солнечных установок ввозится в Украину с нарушениями таможенного законодательства. Такие данные обнародовали компании, осуществляющие монтаж индивидуальных СЭС.

Речь, в первую очередь, идет об инверторах стоимостью от EUR550, которые контрабандно пересекают границу страны. На подобное оборудование установлена нулевая ввозная пошлина, но, даже при ввозе их гражданами, должен быть уплачен импортных НДС.

Владельцы домохозяйств, устанавливающих СЭС мощностью до 30 кВт, приобретают оборудование сомнительного происхождения из-за его относительной дешевизны (контрабандный инвертор предлагается на 20-30% дешевле легально ввезенного).

Между тем, как предупреждают эксперты, использование такого оборудования связано для владельца СЭС с определенными рисками. Об этом предупреждают журналисты издания «Деньги».

Во-первых, подавляющее количество «серых» поставщиков не предоставляют сервисное обслуживание оборудования или ремонт или замена инвертора затягиваются на несколько месяцев. Зачастую продается оборудование уже бывшее в употреблении.

Во-вторых, в случае установки нелегального оборудования, владелец СЭС не сможет оформить льготный кредит по программе «ЭКО-энергия» (до 1 млн. грн под 0,001% годовых сроком на 5 лет). «Укргазбанк», внедривший эту программу, проводит проверку поставщиков и происхождение оборудования.

В-третьих, НКРЭКУ может применить европейскую практику проверки происхождения оборудования при подключении установок к сети и утверждении для владельца «зеленого» тарифа. В случае выявления нарушений, владельцев СЭС лишить «зеленого» тарифа и обязать вернуть уже полученные средства. При нынешнем уровне индивидуальных «зеленых» тарифов (5,6-11 грн/кВт) окупаемость установки составляет 4-7 лет. Без «зеленого» тарифа станция не окупится никогда – срок эксплуатации панелей и оборудования закончится до этого момента.

Напомним, что сейчас в Украине работает 2323 частных СЭС суммарной мощностью более 37 МВт, что составляете около 5% всей солнечной генерации страны.