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Совет Европейского Союза добавил к санкционному списку 16 человек и одну организацию – Министерство народных вооруженных сил КНДР, в отношении которых применяют замораживание активов и ограничения путешествий.

Решение о расширении санкций принято в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН от 22 декабря 2017 года.

После этого решения общее количество лиц, в отношении которых применяют ограничительные меры, составляет 79 человек и 54 субъекта, согласно резолюции ООН. Кроме того, 41 человек и 10 учреждений ЕС определяет самостоятельно.

Напомним, 10 октября 2017 года Совет Европейского Союза ужесточил санкции против Северной Кореи в рамках выполнения решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
ForUm

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