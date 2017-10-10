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Совет Европейского Союза ужесточил санкции против Северной Кореи в рамках выполнения решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сказано в сообщении Совета ЕС, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией Совета безопасности ООН от 11 сентября 2017 года, сообщает DW.

В пресс-релизе отмечается, что санкции были приняты «в ответ на продолжающуюся активность КНДР в области ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушение и явное пренебрежение предварительным резолюциями Совета Безопасности ООН».

Также в пресс-релизе отмечается, что ЕС работает над собственными, дополнительными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.

Напомним, ООН расширила санкции в прошлом месяце после шестого и крупнейшего ядерного испытания, которое осуществила КНДР.
ForUm

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