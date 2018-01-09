Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников, которые приехали из Украины носить униформу в цветах национального флага.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Warszawa.wyborcza.pl.

После принятия такого решения руководство завода обвинили в дискриминации.

Lindab производит крыши, водостоки и вентиляционные трубы. В его польском отделении в Верухове работают 200 человек, в том числе 40 украинцев.

По словам одного из клиентов, сотрудники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают.

Но украинцы являются исключением - независимо от участка, на котором они находятся, обязаны носить одежду только сине-желтого цвета.

«Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом», - сказал клиент на условиях анонимности.

Директор польского отделения Михал Вроблевский отрицает обвинения в дискриминации украинцев.

Он объяснил, что именно таким образом «помечает» сотрудников, которые не разговаривают на польском.

«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», - подчеркнул он.

Эксперты в вопросах противодействия дискриминации считают, что именно такие действия работодателя незаконны. «Это - унизительная практика сегрегации», - отметила представительница ассоциации «Никогда снова» Анну Татар.

Телеканал TVN сообщил, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию.