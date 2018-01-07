В селе Драгово Хустского района двое 13-летних мальчиков после празднования Рождества оказались в больнице, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Сегодня, 7 января, в 02:00 в полицию города Хуст поступило сообщение врача приемного отделения районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением.

В больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.

Правоохранители предостерегают: не разрешайте несовершеннолетним употреблять алкогольные напитки и ни в коем случае не потчуйте юных колядников алкоголем! Даже незначительная доза алкоголя для детского организма может привести к беде. Уважаемые родители: смотрите на праздники за своими детьми, чтобы с ними не случилось беды.