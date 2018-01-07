Суд изберет меру пресечения для бывшего «министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского, подозреваемого в государственной измене, 8 января.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

«Сейчас он не задержан, но 8 января будет суд по избранию ему меры пресечения», - сказала она.

Время заседания она не уточнила.

По словам Тихончик, в пятницу Михальчевский явился в прокуратуру, где ему было сообщено о подозрении.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 5 января, СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания. Ему инкриминируется госизмена.

Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.