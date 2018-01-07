также в разделеОбщество
Боевики продолжают угрожать и блокировать передвижение наблюдателей ОБСЕ 24
NASA показало температурные аномалии на планете 54
Водитель, сбивший насмерть женщину в Конча-Заспе, задержан 22
Регистрация на пробное ВНО стартует 9 января 23
Наблюдатели ОБСЕ насчитали 150 обстрелов за сутки на Донбассе 33
СЦКК: Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций 31
ВСУ ответили на выход «Грузинского легиона» из состава 54-й ОМБр 172
Во Львове установили трехметровый Дидух 33
СБУ разоблачила на Запорожье распространителей антиукраинских агиток 37
Украина передала в ОРДЛО тела погибших боевиков 44
Православные христиане празднуют Рождество 41
Порошенко в канун Рождества призвал помолиться за защитников Украины 53
Фейгин: Содержащихся в России украинцев будут обменивать по одному 52
Порошенко получил более миллиона банковских процентов 85
Празднование Рождества: спасатели подготовили авиацию 35
Имущество Мухарского арестовали из-за долгов по алиментам 59
«Экс-министру» Крыма вручили подозрение в госизмене 36
САП сократили финансирование в 2018, а НАБУ и НАПК увеличили 41

Суд изберет меру пресечения для бывшего «министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского, подозреваемого в государственной измене, 8 января.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

«Сейчас он не задержан, но 8 января будет суд по избранию ему меры пресечения», - сказала она.

Время заседания она не уточнила.

По словам Тихончик, в пятницу Михальчевский явился в прокуратуру, где ему было сообщено о подозрении.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 5 января, СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания. Ему инкриминируется госизмена.

Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги