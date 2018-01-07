Суд изберет меру пресечения для бывшего «министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского, подозреваемого в государственной измене, 8 января.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.
«Сейчас он не задержан, но 8 января будет суд по избранию ему меры пресечения», - сказала она.
Время заседания она не уточнила.
По словам Тихончик, в пятницу Михальчевский явился в прокуратуру, где ему было сообщено о подозрении.
Как сообщал ForUm, в пятницу, 5 января, СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания. Ему инкриминируется госизмена.
Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.
Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.
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