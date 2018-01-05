Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Следственные действия продолжаются.