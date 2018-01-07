Летом родится 19-й претендент на королевский трон Великобритании и седьмой правнук королевы Елизаветы II.

Внучка королевы Зара и ее муж Майк Тиндалл ждут второго ребенка, сообщил представитель пары, передает ВВС.

Елизавету II и членов королевской семьи очень обрадовала эта новость, заявили в Букингемском дворце.

У пары уже есть один ребенок – трехлетняя дочь Мия. Еще одна беременность Зары Тиндалл весной 2017 года закончилась неудачно.

Седьмой правнук королевы должен родиться летом – следом за третьим ребенком принца Уильяма и герцогини Кембриджской, появления которого ожидают в апреле. Он будет 19-м в очередности наследования престола.

36-летняя Зара – дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса.

Она профессионально занимается конным спортом. На Олимпийских играх 2012 года Зара получила серебряную медаль в составе национальной сборной.

В 2011 году Зара вышла замуж за бывшего капитана сборной Англии по регби Майкла Тиндалла.

35-летний Майкл Тиндалл, выигравший в 2003 году чемпионат мира по регби в составе английской сборной, не имеет королевских титулов и, в отличие от некоторых других членов королевской семьи, к нему не обращаются «ваше высочество».

В своей рождественской речи королева сказала, что с нетерпением ожидает появления новых членов семьи в наступающем году.

Помимо рождения детей, королевскую семью в ближайшем будущем ждет еще одно крупное событие: на май намечена свадьба принца Гарри и Меган Маркл.