В Коропском районе Черниговской области произошел случай нападения волчицы на жителей населенного пункта. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

После обращения пострадавших были проинформированы компетентные органы, которые в соответствии отреагировали и приняли все необходимые меры. Волчицу и контактирующих с ней собак и кота уничтожили. С трупа волчицы отобран материал и направлен на исследование в Черниговскую региональную государственную ветеринарную лабораторию.

«Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. В кратчайшие сроки будут проводиться прививки собак и кошек, которые были завезены или заведены в хозяйствах которые в этом нуждаются», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится исследование.