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Западная коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», – завил Трамп, сообщает 112 Украина.

Ранее в США отметили, что ВКС России осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ» в Сирии.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан удивился тому, что Россия «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство».

Напомним, 7 декабря министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки «Исламское государство», в результате чего вся страна «полностью освобождена».

11 декабря Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны. 

 
ForUm

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