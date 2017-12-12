Несмотря на заявления о победе над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии, Соединенные Штаты будут оставлять свое военное присутствие в этой стране для обеспечения безопасности и невозврата террористов на ранее контролируемые ими территории.

Об этом заявила в понедельник во время брифинга в Белом доме пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, сообщает Укринформ.

«Пока остается хоть один член ИГИЛ, мы продолжим продвигаться дальше, чтобы убедиться не только в том, что они искоренены (на этой территории. – Ред.), но также, что они не вернутся. Поэтому мы продолжим продвигаться вперед, чтобы удостовериться, что мы делаем все возможное для победы над ИГИЛ на всех фронтах, и, конечно то, что в наших силах, чтобы защитить жизни американцев», - подчеркнула Сандерс.

Таким образом она ответила на вопрос о том, почему США должны оставаться в Сирии после того, как Россия объявила о завершении борьбы с ИГИЛ, кроме того, правительство Ирака заявило о победе над этой террористической группировкой на своей территории.

В то же время, представитель Белого дома подчеркнула, что Соединенные Штаты также будут прилагать усилия для того, чтобы «уничтожить злобную идеологию, что стоит за атаками ИГИЛ», подобными той, что произошла в понедельник в Нью-Йорке.

«Эта идеология не имеет границ, но она должна быть уничтожена. Президент сплотил мир вокруг этой цели, и мы не остановимся, пока это не будет достигнуто», - подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США.

Напомним, 7 декабря министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки «Исламское государство», в результате чего вся страна «полностью освобождена».

11 декабря Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны.