Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны. Об этом сообщает РИА Новости.



«Министру обороны, начальнику генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

По его словам, российские военные возвращаются на родину с победой. Путин заявил, что если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

Он подчеркнул, что в Москве никогда не забудут о жертвах борьбы с террором и в Сирии, и в России.

В Хмеймиме главу государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

В марте 2016 года Путин решил вывести большую часть группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов. По-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

30 сентября 2015 года Совет федерации одобрил обращение президента РФ с просьбой об использовании военно-воздушных сил России в Сирии. В этот же день Россия нанесла первые авиаудары в Сирии.