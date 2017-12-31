также в разделеПроисшествия
В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина 27
В Днипре в лесополосе нашли повешенными мужа и жену 102
В Ивано-Франковске от угарного газа погибла семья из 6 человек 47
Захвативший здание почты в Харькове отпустил женщин и детей 121
В захваченном отделении «Укрпочты» находятся 11 заложников 68
Захват заложников в Харькове может быть связан с обменом пленными 164
Полиция сообщила подробности захвата отделения «Укрпочты» в Харькове 221
В Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты» 127
На Черниговщине в детсаду произошло массовое отравление 29
За сутки в зоне АТО ранены 2 военных, 1 – погиб 44
В Харькове неизвестные с молотками украли у мужчины $30 тысяч 41
Сутки в АТО: 6 обстрелов, один военный ранен 29
В ФРГ пьяный украинец на фуре протаранил авто полицейских, есть жертвы 84
На Луганщине школьнику взрывом оторвало руку 52
Под Львовом поезд протаранил «скорую» 42
Во Львове неизвестный обстрелял из пистолета двух мужчин 35
За сутки в зоне АТО 4 обстрела, ранены 2 военных 30
В Киевской области перевернулся автобус с пассажирами 50

В воскресенье, 31 декабря, на львовской объездной дороге вблизи села Воля-Высоцкая Жовковского района перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области, в результате ДТП пострадали восемь человек.

ДТП произошло примерно в 02:20. 35-летний житель Тернополя, который был за рулем микроавтобуса, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Mercedes Sprinter ехал из Польши в Тернополь. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых и водитель автомобиля.

Как сообщили в полиции, пять пострадавших доставили в Жовковскую больницу, а еще трех отвезли в медучреждения Львова. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги