В воскресенье, 31 декабря, на львовской объездной дороге вблизи села Воля-Высоцкая Жовковского района перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области, в результате ДТП пострадали восемь человек.

ДТП произошло примерно в 02:20. 35-летний житель Тернополя, который был за рулем микроавтобуса, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Mercedes Sprinter ехал из Польши в Тернополь. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых и водитель автомобиля.

Как сообщили в полиции, пять пострадавших доставили в Жовковскую больницу, а еще трех отвезли в медучреждения Львова. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.