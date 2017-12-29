События, произошедшие в 2017-м году вокруг проекта по строительству обогатительного комбината в Вольнянском районе Запорожской области, интересны и поучительны. Причем не только для представителей Павловской громады, на землях которой должен появится Биляевский обогатительный комбинат, но и для всех территориальных громад Украины. В условиях децентрализации каждая громада должна учится не только тому, как жить по своим средствам, но и тому, как жить по собственному уму, а не по чужому наущению. Поэтому перипетии вокруг БОК заслуживают детального рассмотрения.

Когда в начале нынешнего года в г. Вольнянске появился инвестор, который заявил о желании построить на территории Павловской ОТГ карьер по добыче каолина и фабрику по его обогащению, местный народ слегка опешил. Ведь инвестициями район явно не избалован: за последние четверть века их зашло чуть более 15 млн долларов, а тут сразу же 30 млн евро. Но главным источником раздражения стали слухи о том, что в результате промышленной добычи каолина непоправимо пострадает местная экология и здоровье людей.

Для сторонних наблюдателей такие умонастроения стали неожиданностью, так как все экспертизы однозначно показывали отсутствие каких-либо вредных примесей в каолине. А разработчиками проекта должны были стать специалисты из компании AKW A + V GmbH (Германия), которая имеет репутацию мирового лидера в плане технологий добычи каолина. Что исключало какие-либо неприятные неожиданности. Ведь штаб-квартира немцев находится в населённом пункте, в городской черте которого уже десятки лет работает схожий с Биляевским комбинат.

И только по прошествии года, стало понятно, что основным источником дискредитации идеи строительства БОК была не местная громада, а «местный» народный депутат. Из числа мажоритарщиков.

Как и прояснились причины, побудившие его к сопротивлению. Во-первых, страх и ревность, породившие нежелание пускать на подконтрольную территорию чужаков. Во-вторых, зависть к чужим прибылям. О чем достаточно прозрачно написала региональная пресса.

Поэтому вывод №1 для местных громад – не давайте местным авторитетам, бизнесменам и народным депутатам превращаться в феодалов. Громада должна иметь свое мнение и механизмы его реализации, иначе в Украине при сохранении внешней унитарности не избежать даже не федерализации, а феодализации. Когда в каждом районе будет править свой «князек» и хорошо еще, если не в стиле приснопамятного Лозинского.

По итогам весеннего митинга под РДА был создана так называемая «инициативная рабочая группа». В ее состав попали как люди, искренне желающие разобраться в сути вопроса (меньшинство), так и те, кого туда назначили с совершенно конкретными целями (большинство). Слово «назначили» не случайно, так как недавно местный народный депутат буквально под прицелом телекамер сделал откровенное признание. Что «инициативную группу» создал, содержал и направлял именно он. Кстати в последнем легко убедиться, так как по запорожским СМИ гуляет масса фото, на которых запечатлены заседания этой группы в присутствии районной власти и под присмотром самого нардепа.

Стоит ли после этого удивляться, что вся активность инициативной группы носила деструктивный характер. Вместо того, чтобы прояснять ситуацию, изучать вопрос, привлекать квалифицированных специалистов, проводить исследования и доносить поученную информацию до громады, этот «ИГил» местного разлива занимался исключительно распространением слухов. В результате люди буквально разрывались на части. С одной стороны, инвестор показывает заключения экспертов, выводы лабораторных исследований, просто ведет разъяснительную работу. А, с другой стороны, «уважаемые люди» несут полную околесицу, но настойчиво и с абсолютно уверенным видом. Кому верить?

Поэтому вывод №2 для местных громад – не доверяйте никому создавать инициативные общественные группы. А после создания в обязательном порядке контролируйте их, меняйте каждого их члена, если он вызывает сомнения или потерял доверие. И главное - инициативные группы должны заниматься сбором достоверной информации, на основании которой громада может принять взвешенное и разумное решение, а не тиражировать слухи и предположения.

Пик противостояния вокруг строительства Биляевского комбината пришелся на конец декабря 2017-го. После того, как глава Вольнянской РДА во исполнение решения суда был вынужден подписать распоряжение о проведении общественных слушаний, началась очередная серия «подстав» и подтасовок. Дело в том, что общественные слушания должны обеспечить учет интересов Павловской громады в Детальном плане территории. Это документ, который расписывает, где именно и как будут размещаться карьер, фабрика, иные хозяйственные постройки комбината.

Процедура общественных слушаний подобного рода документов четко прописана в Постановлении №555 КМУ о 25.05.2011 года. Она предполагает подачу членами громады предложений по Детальному плану. Причем в письменном виде, за личной подписью и с приведением обоснований. И никаких собраний или голосований. Однако так называемая «инициативная группа» свезла под Вольнянскую РДА автобусами очередных две сотни возмущенных лиц. И провела так называемые «общественные слушанья» в своем формате: с разрывом в клочья самого Детального плана, криками и эмоциями, голосованием детей и лиц преклонного возраста, которые, скорее всего, даже не совсем понимали, за что именно он поднимают руки. И это все вместо подачи обоснованных предложений, которые помогли бы учесть в полном объеме интересы громады.

Поэтому вывод №3 для местных громад – если хотите, чтобы общественные слушанья проходили по закону и имели правовую силу – изучайте матчасть. Иначе легко выпустить в свисток возмущение, а на выходе получить документ, в котором вам далеко не все будет нравится. Но претензии предъявлять будет не кому. Ведь это сама громада с начала пошла на поводу у местного «феодала», а после повелась на «разводку» контролируемой им «инициативной группы». И все это вместо того, чтобы в полной мере использовать возможности, предусмотренные законом.