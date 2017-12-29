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Имена и списки тех, кого Украина передала на неподконтрольные территории, не будут обнародованы, «потому что это персональные данные людей». Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Также отмечается, что в заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Скольких в свою очередь спрашивают со стороны боевиков - пока неизвестно. «Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске», - объяснили в СБУ, сообщает Громадське.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

Президент Петр Порошенко распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что новые переговоры по обмену заложниками могут пройти уже в ближайшее время и с большой долей вероятности завершатся успешно.

 
ForUm

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