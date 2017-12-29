Несмотря на все усилия пиар-службы президента Порошенко показать своего патрона как главного освободителя пленных, соцсети бурно негодуют по поводу фальшивого и беспрецедентного пиара главы государства. В Facebook даже появился хештег #стоппиар.

Так, писательница Алена Ксантопулос написала о том, что «герои, перетерпевшие ад, стали поводом для гаранта, чтобы немного подтянуть свой низкий рейтинг».

«Петр Алексеич, вся Украина знает, что вы ту ни при чем! Петр Алексеич, вы действительно верите в то, что говорите? Петр Алексеич, когда я слушаю вас, мне каждый раз становится страшно, что ваше раздвоение личности заразно», — прокомментировала событие блогер.

«Бляха. До чего же противно вот это восхваление ублюдка, когда в больницы опять должны собирать медикаменты волонтеры», — написала волонтер Лиза Богуцкая. Она также прокомментировала сообщения министра соцполитики о выделении по 100 тысяч гривен компенсации каждому вернувшемуся из плена.

«Душа радуется за его пафос. Он со своего кармана заплатит? Эти ребята по миллиону заслужили! Так может не орать об этом надо, а просто заплатить? Или это все с целью легализации наворованных средств? Так нет же. Речь идёт о бюджете. До чего омерзителен пиар за чужой счёт», — обратила внимание Богуцкая.

Общественный активист Юрий Касьянов считает, что на обмене пленными пропиарились все, кто только мог.

«Кто ещё не пропиарился на освобождении наших пленных?.. Президент Порошенко обладает удивительным даром - всегда быть там, где хорошие вести. Он открывает мосты, дороги, школы, детские лагеря, встречает пленных... Но его не встретите в торжественно открытом лагере после пожара, в Артёмовске до прорыва наших войск из Дебальцево, на ежегодном дне памяти погибших в Иловайске», — подчеркнул он.

По мнению политолога Олега Волошина, пиар власти на этом обмене — просто беспрецедентный.

«Порошенко на всех фото встречи обмененных пленных выглядит так, будто он лично возглавил десант спецназа и с боем освободил этих людей...», - написал Волошин у себя в Facebook.

Известный экономист Андрей Блинов назвал состоявшийся обмен волшебством Нового года.

«То, что с каналов не слазят в этот день политики, особенно один, просто мерзко», — считает Блинов.