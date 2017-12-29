В розыске по делам Майдана, которые ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, находится 91 человек, расследуется более 100 уголовных производств. Об этом в интервью Тижню рассказал глава Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш Департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», - сказал он.

По словам Горбатюка, эти производства Департамент группирует по происшествиям. Разгон студентов 30 ноября, где в целом 130 пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля, штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей.

Он отметил, что есть и отдельные эпизоды, которые совершались не во время пиков противостояния. Например, избиение Чорновол, похищения и пытки Вербицкого, Луценко.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что на сегодняшний день по событиям 30 ноября 2013 года открыты десятки производств, однако дела по этим эпизодам не имеют приговоров.