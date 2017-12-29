также в разделеОбщество
Задержан информатор «ДНР», завербованный через «Вконтакте» 11
В 2017 году за антиукраинскую пропаганду открыто 43 дела 12
Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака 18
Травля собаками и издевательства: 4 политзаключенных вывезли из Крыма в РФ 19
Луценко: Директор николаевского аэропорта взял деньги на взятку из «отката» 17
Аваков похвастался фотографией с отпуска 25
НАПК внесло предписание главе Госархива 12
Соцсети об обмене пленными: До чего омерзителен пиар за чужой счет! 88
Порошенко одобрил старт второго этапа судебной реформы 37
Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой 26
Украинца, совершившего смертельное ДТП в Германии, арестовали 23
На окраине одесского села нашли километровый спиртопровод 49
Суд освободил экс-главу ГУД от уголовной ответственности 50
ОБСЕ зафиксировала неотведенные «Грады» боевиков на Донбассе 21
Экс-мэру Новомосковска дали 3 года тюрьмы 40
МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру» 46
Рабинович объяснил, почему задействованного в обмене Медведчука «забыли» поблагодарить 228
Директор николаевского аэропорта пытался дать взятку главе ОГА 44

В розыске по делам Майдана, которые ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, находится 91 человек, расследуется более 100 уголовных производств. Об этом в интервью Тижню рассказал глава Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш Департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства», - сказал он.

По словам Горбатюка, эти производства Департамент группирует по происшествиям. Разгон студентов 30 ноября, где в целом 130 пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля, штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей.

Он отметил, что есть и отдельные эпизоды, которые совершались не во время пиков противостояния. Например, избиение Чорновол, похищения и пытки Вербицкого, Луценко.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что на сегодняшний день по событиям 30 ноября 2013 года открыты десятки производств, однако дела по этим эпизодам не имеют приговоров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги