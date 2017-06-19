Министерство информационной политики обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине, сообщает пресс-служба МИП.

В данный перечень вошли 20 сайтов: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, www.novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, www.politnavigator.net, odnarodyna.org, www.zasssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, www.ruscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.

Отмечается, что эти сайты содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства.

В МИП подчеркнули, перечень наработан рабочей группой при министерстве под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, и рассмотрены экспертным советом при ведомстве.

Список передан министерством в Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.