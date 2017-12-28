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Приговор Шевченковского районного суда Киева к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия засекречен.

Данная информация обнародована в Едином реестре судебных решений, сообщают Українські Новини.

Указано, что текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в реестре 26 декабря.

При этом текст судебного решения закрыт для общего доступа.

«Информация запрещена для публикации согласно закону Украины «О доступе к судебным решениям» (п. 4 ст. 7)», - гласит надпись.

Согласно данному пункту указанного закона, могут быть закрыты в судебных решениях ведомости, которые содержат информацию для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходили в закрытом судебном заседании.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину дали 2 года условно. Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда. 
ForUm

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