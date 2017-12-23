Национальный союз журналистов Украины требует от Президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова дать политическую и правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ, а также решению Шевченковского районного суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

«Шевченковский райсуд Киева спустя почти четыре года после совершения преступления приговорил участника убийства журналиста Веремия во время событий Майдана в феврале 2014 году к 4 годам условно. Да, суд у нас по закону – независимый от других ветвей власти. Но убежден, это тот случай, когда апеллирование к независимости суда – неуместно и вредно. Такая «независимость» - нам не нужна», - написал он в Facebook.

«Нужна четкая политическая оценка решения суда и действий правоохранительных органов, которые предоставили суду такие материалы, которые сделали возможным позорный приговор. Оценка, которая сделает невозможным оставление приговора без изменений апелляционной инстанцией и подготовку такого качества материалов следствием в дальнейшем. Если такого политического сигнала не будет – все было напрасно. Те, кто пришли к власти на крови Майдана, ничем не отличаются от предшественников, а совести у них не больше, чем у титушок. Которых отпускает на волю «самый гуманный в мире» суд», - резюмировал он.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия дали 2 года условно. Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда.