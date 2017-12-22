Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Шевченковский районный суд Киева завершил судебное разбирательство уголовного производства по обвинению Крысина в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, что имело место во время Революции Достоинства в ночь с 18 на 19 февраля 2014 в отношении журналиста газеты «Вести» Веремия.

Приговором суда от 22 декабря Крысин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины Крысин освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

«Поскольку назначенное Крысину наказание является явно несправедливым из-за его мягкости, Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на указанный выше приговор в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности (ст. 75 УК Украины) и несоответствием назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого», - отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, 9 августа 2016 года Генеральная прокуратура сообщилажителю Горловки Донецкой области Джалалу Алиеву о подозрении в убийстве Веремия.

В октябре 2015 года суд арестовал Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста, по подозрению в вымогательстве денег у перевозчиков.

В частности, Крысин обвиняется в том, что в составе группы «титушек» избивал журналиста Веремия бейсбольной битой около Михайловской площади 18 февраля 2014 года в Киеве.

По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил Алиев.

Как известно, Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014.

Он вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.