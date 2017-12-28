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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и уменьшить уровень насилия.

Об этом сообщает Госдеп США по результатам телефонного разговора госсекретаря Тиллерсона и главы МИД России Лаврова, которая состоялась во вторник, 26 декабря.

«Отмечая обеспокоенность США в связи с ростом насилия на востоке Украины, секретарь обратился с просьбой, чтобы РФ вернула своих представителей в СЦКК и уменьшила уровень насилия», – говорится в заявлении представителя Госдепа США Гетер Науерт, сообщает «Украинская правда».

19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию.  Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Позже Россия заявила о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе при соблюдении ряда условий.
ForUm

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