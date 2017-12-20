Российская сторона заявила о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе при соблюдении ряда условий. Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

«Представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.», - написал он в Facebook.

Марчук подчеркнул, что все затраты на содержание российских офицеров в СЦКК несла Украина, в том числе гарантировала им безопасность.

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинулитерриторию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) - группа по контролю за соблюдением минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также боевиков ОРДЛО. Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области.