Обмен пленными согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с РФ. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Мы менялись не с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве», - заявил Грымчак.

Он отметил, что любые решения относительно деятельности так называемых республик принимает Москва.

По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.

«Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать», - добавил чиновник.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.