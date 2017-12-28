Обмен пленными согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с РФ. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
«Мы менялись не с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве», - заявил Грымчак.
Он отметил, что любые решения относительно деятельности так называемых республик принимает Москва.
По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.
«Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать», - добавил чиновник.
Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.
Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.
Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.
По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
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