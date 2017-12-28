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Одна женщина, которую освободили боевики, отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию из-за семьи, которая находится в Донецке. Об этом сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

«Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украины территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья находится в Донецке, поэтому она остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО уже во время непосредственного обмена», - цитирует ее на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Что важно: мы не обменивали граждан РФ, граждан других государств, придерживались международных норм и действовали в соответствии с договоренностями в рамках Минских соглашений», - отметила Стрижевская.

По ее словам, украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

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