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Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого закрыто по причине того, что НАБУ и САП исчерпало возможности доказательной базы, чтобы установить вину нардепа.

Об этом идет речь в постановлении Специальной антикоррупионной прокуратуры, датированном 22 декабря 2017 года, сообщает LB.ua.

«В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом расследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств,  исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде», - говорится в постановлении. (Напомним, во время Революции Достоинства здание КГГА было захвачено протестующими и многие документы уничтожены. - Ред.)

При этом в ГПУ ссылаются на практику Европейского суда по правам человека и, в частности, дело «Фокс, Кемпбелл и Гартли против  Соединенного Королевства и аналогичное дело, которое заслушивалось в Испании.

«Учитывая вышеизложенное, беря во внимание объективную невозможность собрания необходимой доказательной базы, которая бы убедительно доказывала причастность Довгого О.С. к совершению преступления, руководствуясь ст. 62 Конституции Украины 2,9, 36,42, 110,284 КПК Украины, [начальник третьего отдела САП] постановил: уголовное производство в части подозрения Довгого О.С. к причастности совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 КК Украины закрыть на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК Украины - в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказывания виновности лица в суда и исчерпаны возможности их получить», - говорится в постановлении.

Позже сам Довгий в комментарии на фейсбуке поблагодарил прокуроров САП и руководство ведомства «за то, что не побоялись назвать вещи своими именами и между «угодить лично генпрокурору» и «поступить по закону» выбрали последнее.

Напомним, 22 сентября генпрокурор подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому. СМИ сообщали, что Луценко лично подписал подозрение Довгому, потому что САП якобы отказалась. Глава САП Назар Холодницкий назвал это утверждение беспочвенным.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности. 
ForUm

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