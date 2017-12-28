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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает решение Специальной антикоррупионной прокуратуры о закрытии дела в отношении народного депутата Олеся Довгого неприемлемым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК – «в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения» вызывает и удивление и возмущение», – отметил он.

«Во-первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано», – подчеркнул гепрокурор.

Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать - кто.

Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191ККУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет.

Напомним, 22 сентября генпрокурор подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому. СМИ сообщали, что Луценко лично подписал подозрение Довгому, потому что САП якобы отказалась. Глава САП Назар Холодницкий назвал это утверждение беспочвенным.

22 декабря Специальная антикоррупионная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности. 
ForUm

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