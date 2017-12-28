Недавно опубликованный пост генерального прокурора Юрия Луценко о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении Олеся Довгого преждевременно и чрезмерно эмоционален, заявили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Считаем, что такому выводу должно предшествовать детальное исследование собранных доказательств, изучение оснований для закрытия, анализ всех материалов уголовного производства, как тех, которые подтверждают вину лица, так и тех, которые оправдывают», - говорится в заявлении.

Досудебное расследование о незаконном выделении земельных участков сессией Киевсовета 01.10.2007 осуществлялось больше года прокуратурой города Киева. В дальнейшем расследование в июне 2017 поручено осуществлять общей группе детективов НАБУ и следователей прокуратуры.

«Вместе с тем следует отметить, что «наступательная позиция» инициаторов этого производства – прокуратуры Киева – исчезла после того, как погасли все камеры средств массовой информации по окончании заседания Комитета Верховной Рады Украины.

Получив свою долю пиара в СМИ, другие правоохранительные органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования», - заявили в САП.

Именно поэтому объявление подозрения Довгому не производится сразу после снятия с него депутатской неприкосновенности, а попытки прокуроров САП достучаться до коллег-правоохранителей относительно дальнейшей судьбы этого производства были восприняты без всякого энтузиазма.

Факт отсутствия доказательств для сообщения о подозрении и завершения досудебного расследования путем направления в суд обвинительного акта подтвержден не только собранными доказательствами, но и позицией собственно ГПУ, отметили в САП.

Так, в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступила докладная записка заместителя генерального прокурора Стрижевской от 22.11.2017, согласованная генпрокурором, которой фактически отказано в подписании окончательного подозрения о том, что в тексте подозрения Довгому «...отсутствуют данные о том, что Довгий является должностным лицом в смысле примечания к ст. 364 УК, а следовательно не является субъектом указанного преступления; отсутствуют сведения, подтверждающие факт злоупотребления властью, указывали на общность умысла и раскрывали все элементы состава уголовного преступления в его действиях; не подтверждено, в чем именно заключалось злоупотребления Довгого, что именно он должен был делать и чего не имел права делать; не установлено, в чьих интересах он действовал».

Решение о закрытии уголовного производства принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, во время которых не получено доказательств склонения, давления или указаний со стороны Довгого по результатам голосования за выделение земельных участков. Большинство депутатов не помнят событий пленарного заседания 01.10.2007.

Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о закрытии лишь в отношении лица подозреваемого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований. Кроме того, считаем неприемлемым подобное высказывание по уголовному преследованию лица в социальных сетях, а не в формате принятия процессуального решения в производстве», - резюмировали в САП.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко считает решение Специальной антикоррупионной прокуратуры о закрытии дела в отношении народного депутата Олеся Довгого неприемлемым.