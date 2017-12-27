Президент Петр Порошенко по телефону поздравил первых освобожденных из плена боевиков украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске», - написал он в Facebook.

«Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем Президента», - добавил Цеголко.

Напомним, на подконтрольную Украине территорию въехали 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».