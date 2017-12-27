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Платежеспособные банки Украины по итогам января-ноября 2017 года получили 1,826 млрд грн чистой прибыли против 18,884 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

По данным Национальнонр банка Украины, доходы банков за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократились на 2,7% - до 161,584 млрд грн, расходы – на 13,7%, до 159,758 млрд грн, сообщает УНИАН.

Согласно приведенным данным, в ноябре платежеспособные банки Украины получили 328 млн грн убытка.

Ранее в НБУ сообщали, что банковский сектор Украины завершает 2017 год с прибылью после трех лет рекордных убытков.

 
ForUm

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