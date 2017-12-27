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Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил Анастасию Дееву за работу на должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности замминистра. Скажу прямо – она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!» - заявил министр.

Напомним, 27 декабря Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Деева была назначена заместителем министра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016.

После назначения пользователи соцсетей нашли фотосессию Деевой, где она снималась обнаженной. Кроме того, в биографической справке, розданной членам Кабмина, она указала стаж работы 10 лет. Однако в своей официальной биографии она указала 7 лет трудового стажа.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что процедура назначения Деевой на должность заместителя главы МВД по вопросам евроинтеграции прошла вне конкурса.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло через Кабинет Министров с учетом ряда собеседований и проведенной специальной проверки.
ForUm

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