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Кабинет Министров уволил заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил  Українським Новинам вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Казначееву уволили по собственному желанию», - сказал он.

Казначеева решила подать в отставку 10 ноября.

25 мая 2016 года Кабмин назначил Надежду Казначееву замминистра инфраструктуры.

Напомним, также сегодня, 27 декабря, Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
ForUm

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