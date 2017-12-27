Кабинет Министров уволил заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил Українським Новинам вице-премьер-министр Павел Розенко.
«Казначееву уволили по собственному желанию», - сказал он.
Казначеева решила подать в отставку 10 ноября.
25 мая 2016 года Кабмин назначил Надежду Казначееву замминистра инфраструктуры.
Напомним, также сегодня, 27 декабря, Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
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