Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщил Українським Новинам вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Дееву уволили по собственному желанию», - сказал он.

Напомним, Кабмин назначил Дееву заместитель министра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016.

После назначения пользователи соцсетей нашли фотосессию Деевой, где она снималась обнаженной. Кроме того, в биографической справке, розданной членам Кабмина, она указала стаж работы 10 лет. Однако в своей официальной биографии она указала 7 лет трудового стажа.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что процедура назначения Деевой на должность заместителя главы МВД по вопросам евроинтеграции прошла вне конкурса.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что назначение Деевой прошло через Кабинет Министров с учетом ряда собеседований и проведенной специальной проверки.