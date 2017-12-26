Президент Петр Порошенко поручил правительству предоставить освобожденным украинцам и их семьям материальную помощь для того, чтобы облегчить их адаптацию.

Об этом, как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко сказал на встрече с родными заложников.

«Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы, - сказал Президент. - Поверьте, и я этого дня ждал все эти три года».

Глава государства подчеркнул, что в последние дни работа по подготовке к освобождению продолжалась в режиме 24 часа в сутки для того, чтобы были применены все необходимые правовые механизмы для его осуществления.

«Хочу подчеркнуть, что мы были готовы каждый день из этих трех лет делать все возможное для того, чтобы они вернулись», - подчеркнул Президент. Он отметил также, что обмен стал возможен, в том числе благодаря Минским соглашениям, где это четко предусмотрено.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Служба обеспечит проезд, проживание и размещение родных освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, ветеран АТО Вадим Свириденко поблагодарил родственникам за их веру. «Я сам был в плену и знаю насколько важна вера родственников», - сказал он и заверил родственников, что «команда психологов, которая готова встретить освобожденных, сделает все, чтобы они вернулись в том состоянии, в котором они оставили своих родственников».

Напомним, обмен пленными по формуле «306 на 74» запланирован на 27 декабря.

Ране в СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.