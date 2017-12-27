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С нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как отметила директор Уездного управления труда в городе Ґруец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек, заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу, сообщает Польское радио.

Период выполнения работы не может превышать 9 месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых.

«Целью внедрения новых правил является, прежде всего, адаптация государственных норм к законодательству Европейского Союза. Важно также обратить внимание на те элементы, которые плохо работали во время процедуры регистрации заявлений-поручений работодателей», - подчеркнул директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз.

Он добавил, что не было никакого контроля за порядком получения работы на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации. Не было известно, у кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку со стороны пограничников и Государственной инспекции труда.

Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в полеводстве, садоводстве, туризме и гастрономии.
ForUm

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